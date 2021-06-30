Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 30 Haziran 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları Serbest piyasada dolar ve euro kuru yoğun veri gündeminin olduğu 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe düşüşle başladı. Kurdaki son durumu merak edenler de "Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları...

A+ A-

Koronavirüs salgınında yeni varyant endişeleri piyasaların gündemindeki yerini korurken, Kovid-19 aşılarına ilişkin haber akışı risk iştahını destekliyor. Yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.360 puanın altında 1.340 puanın destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi. Peki Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar? İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba güncel döviz kuru fiyatları... Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 09.00 İngiltere, 1. çeyrek büyüme 10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri 10.55 Almanya, haziran ayı işsizlik oranı 12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tahmini ve öncü enflasyon 15.15 ABD, haziran ayı ADP istihdam raporu 17.00 ABD, mayıs ayı askıda konut satışları SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA Dolar kuru serbest piyasada açılışta 30 Haziran 2021 Çarşamba gününde açılışta 8,7280 TL'den alınıyor, 8,7300 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3980 TL'den alınıyor, 10,3610 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,7280 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3720TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.13 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,7045 8,7075 Avro 10,3592 10,3667 Sterlin 12,0369 12,0510 İsviçre Frangı 9,4427 9,4466 Japon Yeni 0,0794 0,0782 S. Arabistan Riyali 2,3185 2,3301 Norveç Kronu 1,0152 1,0214 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruserbest piyasa