Serbest piyasalarda güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla güncel alış, satış fiyatları..
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4540
|7,4550
|7,4630
|7,4640
|Avro
|8,7900
|8,7910
|8,8230
|8,8240
|Sterlin
|9,8310
|9,8800
|9,7940
|9,8430
|İsviçre Frangı
|8,1380
|8,1790
|8,1270
|8,1670
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4240
|7,5040
|7,4330
|7,5130
|Avro
|8,7500
|8,8300
|8,7830
|8,8630
|Sterlin
|9,7710
|9,9810
|9,7340
|9,9440
Haber KaynağıAA