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Serbest piyasalarda güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla güncel alış, satış fiyatları..

Serbest piyasalarda güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

 CUMA PAZARTESİ 
 AlışSatışAlışSatış
ABD Doları7,45407,45507,46307,4640
Avro8,79008,79108,82308,8240
Sterlin9,83109,88009,79409,8430
İsviçre Frangı8,13808,17908,12708,1670
ANKARA    
ABD Doları7,42407,50407,43307,5130
Avro8,75008,83008,78308,8630
Sterlin9,77109,9810
 		9,73409,9440

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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