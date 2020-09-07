Serbest piyasalarda güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 7,4540 7,4550 7,4630 7,4640 Avro 8,7900 8,7910 8,8230 8,8240 Sterlin 9,8310 9,8800 9,7940 9,8430 İsviçre Frangı 8,1380 8,1790 8,1270 8,1670 ANKARA ABD Doları 7,4240 7,5040 7,4330 7,5130 Avro 8,7500 8,8300 8,7830 8,8630 Sterlin 9,7710 9,9810

9,7340 9,9440