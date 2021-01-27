A Spor kanalının Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından sosyal medyada tepki görüyor. #DefolSercanDikme etiketiyle binlerce tweet atan siyah-beyazlı futbolseverler, Sercan Dikme'ye tepkilerini dile getiriyor. Peki, Sercan Dikme kimdir, hangi kanalda görev yapıyor ve hangi takımlıdır? İşte detaylar...

SERCAN DİKME KİMDİR? HANGİ KANALDA GÖREV YAPIYOR, HANGİ TAKIMLIDIR?

Spor yorumcusu ve muhabiri Sercan Dikme, yaklaşık 4 yıl boyunca Beyaz TV'de Beşiktaş muhabirliği görevini üstlenmişti. Daha sonra 2018 yılında yeni kurulan Haber Global’e transfer olan Dikme, buradaki görev süresinin kısa sürmesiyle birlikte A Spor'daki görevine başladı. Şu an A Spor'da görev yapan Sercan Dikme, daha önce de Şenol Güneş ile bir polemik yaşamıştı.

Sercan Dikme Beşiktaş taraftarıdır. A Spor’da ve Twitter ve Instagram hesaplarında Beşiktaş takımı ile ilgili son dakika gelişmelerini, transfer haberlerini, oyuncu durumlarını, antrenman bilgilerini, maç kadrolarını paylaşmaktadır.