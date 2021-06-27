Acun Ilıcalı ile yaşadığı tartışma ile bir kez daha gündeme gelen ve ünlü televizyoncunun sert sözlerine maruz kalan Sercan Hamzaoğlu merak konusu oldu. Peki Sercan Hamzaoğlu kimdir? | Sercan Hamzaoğlu Twitter hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SERCAN HAMZAOĞLU KİMDİR?

Sercan Hamzaoğlu, Sözcü gazetesinde spor yazarlığı ve muhabirliği yapmaktadır. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Sercan Hamzaoğlu son dönemde yazdığı yazıyla gündeme geldi.

SERCAN HAMZAOĞLU TWİTTER HESABI NEDİR?

Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun Twitter kullanıcı adı: @sercanhamzaolu'dur.

301 binin üzerinde takipçisi bulunan Hamzaoğlu en son Acun Ilıcalı ile yaşadığı tartışma ile sosyal medyada dikkat çekmişti.

SERCAN HAMZAOĞLU, ACUN ILICALI TARTIŞMASI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 3 yıllık yeni dönemini yaptığı paylaşım ile kutlayan Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, paylaşımında bir açıklama görseline de yer verdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı. Muhabiri haberi kisvesi altında sahte beklenti yaratmakla suçlayan Ilıcalı, sert ifadeler kullandı.

Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, "Öncelikle Başkan Ali Koç’un 3 yıllık yeni dönemi tüm spor camiasına hayırlı olsun. Aşağıdaki konu hakkında açıklamamı kongre sonrasına bırakmak istedim" ifadelerine yer verdiği paylaşımında açıklama görseline yer verdi.

Hamzoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE'DE TRANSFER HABERLERI TARAFTARİN EN ONEMLI GUNDEM MADDESIDIR VE HER ZAMAN HER MUHABIRDEN BU KONUDA HABER BEKLENIR. BIZ MUHABIRLER DE BİRÇOK ISMI SİZLERLE PAYLAŞIRIZ. BU TRANSFERLERIN BIRÇOGU DA GERÇEKLEŞMEZ. ÇUNKU TRANSFER ZOR BİR IŞTIR. BİR TAKIM ONLARCA FUTBOLCU ILE ILGILENIR AMA ŞARTLARININ UYDUGU ISIMLERIN TRANSFERINI GERÇEKLEŞTIREBILIR. YANI 10 ISIMLE GORUŞULUP O 10 ISIM TRANSFER EDILMEZ. BELKI 20-30 FUTBOLCU ILE TEMASA GEÇILIR, IÇINDEN 10'U ILE ANLAŞİLİR. TEMAS KURULAN ISIMLERI YAZARIZ AMA OLMADIGI ZAMAN IHALE BIZE KALIR. BU IŞIN DE CILVESI BU, NE DIYELIM. YANILDİGIMIZ, YANLİŞ YONLENDIRILDIGIMIZ ZAMANLAR DA OLUR. HABERLERIMIZ YANLİŞ ÇIKTIGINDA KENDI ADIMA OZUR DİLEMESİNİ DE BILIRIM. KAYNAKLARIMA GUVENEREK YUZLERCE HABER YAPTIM VE ÇOK BUYUK KİSMI DA ÇOK ŞUKUR KI DOGRU ÇİKTİ. BUNU DA EN IYI BILEN SIZLERSINIZ.

GEÇTIGIMIZ GUNLERDE FENERBAHÇE SPOR KULUBU BAŞKANİ SAYIN ALI KOÇ'UN, "EDIN DZEKO DIYE BIR GOLCÜ VAR. FENERBAHÇE ALDI DENDI, ADAMIN BİRİ ÇİKTİ. O ADAMI IYI TAKIP EDIN. O ADAMIN KIMLERLE NASIL IRTIBATTA OLDUGUNU DAHA IYI ANLARSINIZ" ŞEKLINDE BİR AÇİKLAMASİ OLMUŞTUR. SAYIN BAŞKAN'IN ISIM VERMESE DE BENİ IŞARET EDEN BU SOYLEMLERI BENİ HEM ŞAŞİRTMIŞ HEM DE DERINDEN UZMUŞTUR. SAYIN BAŞKANİN UÇ SENELIK DONEIVIINDE BİRÇOK HABER YAPILMIŞTIR. EN YAKIN ZAMANDA TEKNIK DIREKTORUN ISTANBUL'A GELECEGI TARIHIN BILE VERILDIGI HABERLER OLMUŞTU. FAKAT DOGRU OLMAYAN YA DA GERÇEKLEŞMEYEN HABERLERE HIÇBIR ZAMAN BU ŞEKILDE BİR SUÇLAMADA BULUNULMAMIŞTI.

BIR GAZETECI OLARAK HABER YAPMAYA DEVAM EDECEGIM. BU HABERLERI YAPARKEN DE HER KESIMDEN INSANLA KONUŞACAGIM. O KIŞILERIN ESKI YONETİCİ VEYA MUHALIF OLMASI BENI DOGRU BILDIKLERIMDEN DONDURMEZ. HABER DEGERI TAŞIDIGINA INANDIGIM BİR ŞEY VARSA BUNU KAMUOYU ILE PAYLAŞIRIM. HEM IÇINIZDEN BİRİ HEM DE GAZETECI OLARAK ASLA MANIPULASYON PEŞINDE KOŞMADIM, SIZLERI KANDIRMADIM. SOZ KONUSU AÇİKLAMADA, "IŞBIRLIGI" YAPTIGIM IFADE EDILMIŞTIR. BU KIŞILERIN KIM OLDUGUNU, AMAÇLARİNİN NE OLDUGUNU VE BENIM BİR TRANSFER HABERIYLE NASIL BİR IŞBIRLIGININ TARAFİ OLDUĞUMU OGRENMEK ISTIYORUM. BUGÜNE KADAR KIMSEYLE AKÇELİ IŞLERI OLMAMİŞ, KAPALI KAPILAR ARKASINDA PAZARLİK YAPMAMİŞ BİRİ OLARAK SAYIN BAŞKAN'IN YANLİŞ YONLENDIRILDIGINE INANDIGIM BU SOZLERININ BENIM UZERIME YAPIŞMAYACAGININ BİLİNMESİNİ ISTIYORUM VE EN KİSA SUREDE BİR AÇİKLAMA BEKLIYORUM.

SAYGILARIMLA.





"YALAN HABER YAPTIĞINA BİZZAT ŞAHİDİM!"

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim."

"BENİ SİNDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜP BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMA"

Bunun üzerine Hamzaoğlu, Ilıcalı'nın paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"1- Haberimin ne kadar doğru olduğu 1 Haziran'da ortaya çıktı. Benim haberim yalan olsaydı sen değil, kulüp yalanlardı. Hasan Kartal'ın Ankara'daki restaurantındaki konuşmaları biraz düşünürsen sen de hatırlarsın.

2- Ortağın Serkan Bey, gazeteci arkadaşım vasıtasıyla bu sürecin tatlıya bağlanmasını ve uzatılmamasını rica etti. Ben de kabul ettim.

3- Ben "kavga ettiniz"diye haber yapmadım. Diyaloğu yazdım. Haber Belözoğlu üzerineydi, doğru da çıktı. "Kavga" kısmını sen uydurdun…

4- Acun, sen benim muhattabım değilsin? Tek ricam var, gece 12’de Samandıraya gidip takımın dikkatini dağıtma. İstersen devamını da açıklayabilirim. Başkan da senin yüzünden herkese fırça atmak zorunda kalmasın.

5- Beni sindirebileceğini düşünme başkalarıyla karıştırma."