Sercan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sercan Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sercan Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sercan Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sercan Kaya 20 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sercan Kaya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sercan Kaya'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sercan Kaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/sercankyy10
http://www.instagram.com/sercanky10
Sercan Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sercan Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Beşiktaş U19
Sercan Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sercan Kaya şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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