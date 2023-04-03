Sercan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sercan Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sercan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sercan Kaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.