Sercan Nisa ses kaydı gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2020'de geri sayım başlamışken kıyasıya rekabetin yaşandığı da adada Sercan ve Nisa'nın yaşadıkları da gündemde kalmaya devam ediyor. İki yarışmacının aralarında yaşananlar tüm Survivor izleyenlerinin de merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son olarak Acun Ilıcalı'nın son bölüm fragmanında bahsettiği ses kaydı da olaya bir alev daha kattı. Peki Sercan Nisa arasında ne yaşanıyor? Sercan Nisa ses kaydı yayınlandı mı? İşte Sercan Nisa olayıyla ilgili geçmişte yaşananlar...

Son yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın Sercan ve Nisa arasında geçen bir konuşmanın ses kaydını yayınlayacağı açıklaması büyük yankı uyandırdı.

SERCAN VE NİSA'NIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!

Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanacak olan bölümde Nisa - Sercan videosunu yayınlayacak. Acun Ilıcalı ses kaydına ilişkin şunları söyledi:

'Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor'.

SERCAN VE NİSA ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Sercan Nisa'ya olan duygularını açıklamış ve Nisa kendisini herkes gibi gördüğünü aifade etmişti.

Survivor izleyicileri geçmiş bölümlerde Sercan'ın Nisa'ya karşı duyguları olduğunu düşünüyordu. Hatta bu durumla ilgili Acun Ilıcalı da açıklama yapmış, Sercan'ın Nisa'ya duygularının aşikar olduğunu ama Nisa tarafından bir belirti olmadığını söylemişti. Son olarak Sercan, Nisa ile konuşmak istemiş ve ondan herkesi eşit gördüğüyle ilgili bir cevap almıştı. Böylece izleyiciler de bu hikayenin bittiğini düşünmüştü. Ancak, çeyrek finalde 2. dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'yı söyleyince ortalık karıştı.

Sercan şu açıklamayı yaptı:

"En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Kendisinin hiç bir zaman zarar görmesini istemedim. Ama zarar gören ben olmuştum. Olaylar tamamen kapanmış ve ben de kendi içimde de kapatmıştım. Ama tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havasını vermesi beni çok üzdü ve etkiledi de. Bunu yediremedim kendime. Son oyundaki performansımı da kötü etkiledi.

Asla peşinden koşan ben olmadım, o da olmadı. Ama tek taraflı yaşanmadı bir şeyler, bunu herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve bir duruşum var. Olaylara çok yakından şahit olan Ezgi, Aycan ve Aşkım var.



En yakın arkadaşı olan Cemal Can da bu yaşananlara şahit. Ona da sorabilirsiniz. Bunu herkes bilsin istedim. Ancak detay vermiyorum. Bir çok not var yanımda, göstermek istiyorum ancak gerek yok. Keşke olay kapansaydı ve ben bu saçma açıklamayı yapmasaydım. Ancak bunu kendisi yaptırdı bana. Böyle bir açıklamayı istememiştim."

Bu açıklamadan bir gün sonra Sercan Yıldırım, Nisa'nın yazdığı notları da açıkladı. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan Sercan notları gösterip şunları söyledi: "Olaylar kapanmışken tekrar alevlendirmeyi o başlattı. Sonuçta benim bir erkeklik gururum ve duruşum var. Bu duruşumu bozmama adına açıklama yapma gereği duyuyorum" dedi.

-"Birkaç not yollamıştı bana, duygusal bir paylaşım olarak. Biri de doğum günümle alakalı. Bunlar hep Anlat Bakalım'da yaşanıyordu gece oyunu olduğu için. Dolunayın çıktığı ve ayın olduğu zamanlarda, bakışlarımız hep o yönde