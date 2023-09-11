Sercan Yüksel Bıdak: “Bu formayı giymekten mutluluk duyuyorum”

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Spor Toto'da bu yıl onuncu sezonunu geçirecek olan Sercan Yüksel Bıdak, yeni sezonda önemli başarılara imza atacaklarını söyleyerek, "Bu formayı giymekten mutluluk duyuyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sercan Yüksel Bıdak: “Bu formayı giymekten mutluluk duyuyorum”

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Spor Toto'da bu yıl onuncu sezonunu geçirecek olan Sercan Yüksel Bıdak, yeni sezonda önemli başarılara imza atacaklarını söyleyerek, "Bu formayı giymekten mutluluk duyuyorum" dedi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Spor Toto'da bu yıl onuncu sezonunu geçirecek olan, Sercan Yüksel Bıdak yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar aynı formayı giymekten mutluluk duyduğunu ifade eden genç oyuncu, "Öncelikle geçen sene hedeflerimizden biraz uzak kalmamıza rağmen güzel bir sezon geçirmiştik. Bu sezon başı antrenman dönemine gayet iyi başladığımızı düşünüyorum. Antrenmanlarımız yoğun ve eğlenceli geçiyor. Takımıza çok tecrübeli oyuncularımız katıldı. Onların da bize vereceği katkı ile birlikte bu sezonki hedefimiz olan ilk 4 hedefine ulaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu kulüpte olmaktan mutluyum"

Her şeyin çok yolunda gittiğini, takımdaki hava ve arkadaşlığın çok iyi olduğunu söyleyen Bıdak, "Antrenmanlarda ve dışarıda birbirimizle vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Ayrıca antrenörümüz Nedim Özbey de bu dönemde bizlere çok yardımcı olup hepimizle özel olarak ilgileniyor, başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Dediğiniz gibi 10 senedir bu kulübün içerisindeyim, sayısız personel antrenör ve sporcu ile çalıştım. Hepsi ile ayrı ayrı çalıştığım için çok mutluyum, bu kulüpte olmaktan keyif alıyorum. Umarım uzun süreler daha Spor Toto'ya hizmet ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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