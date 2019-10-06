Genç oyuncu Dorukhan Tokgöz'ü hastanede ziyaret eden Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, başkanlık adaylığıyla ilgili olarak, "Beşiktaş'a adaylık açıklamak öyle çok kolay bir şey değil" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul Park'ta oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan genç oyuncu Dorukhan Tokgöz'ü ziyare gelen Beşiktaş ikinci Başkanı Serdar Adalı, çıkışta açıklamalarda bulundu. Adalı, "İnşallah Dorukhan'ı 5-6 aya değil, 3-4 aya kadar aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Ne diyelim, futbolun içinde var bu. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönerler. Sezon içinde bazen hiç sakatlıklar olmadı. Geçtiğimiz sezonlarda bazen de yoğun bir sakatlık sezonu oluyor. Söyleyecek bir şey yok, bu sakatlıklar sahada olan hadiseler. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönerler. Döneceklerdir 3'ü de çok genç arkadaşlar. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

"Başarılı olabileceğimize inanırsak, perşembe günü açıklarız"

Adaylığı ile ilgili soruları yanıtlayan Serdar Adalı, "Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir şey değil. İlk gün söylediğim gibi faydalı olacaksam, bir yararım olacaksa aday olmak istiyorum. Ama sırf öyle laf olsun diye adayım deyip bir seçime de girmeyi doğru bilmiyorum. Önümüzde perşembeye kadar bir iki üç gün var. Çalışıyoruz, sorunların üstünde çalışıyoruz. Biliyorsunuz ben şu an ikinci başkanım, sorunları da iyi biliyorum. Sonradan vallahi bundan haberim yoktu deme gibi bir şansımız yok. Onun için gelecek ile ilgili başarı görebiliyorsak, başarılı olabileceğimize inanırsak, perşembe günü açıklarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA