Serdar Akinan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1968

Serdar Akinan kaç yaşında :

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Meslek : Yönetmen, Gazeteci, Yazar

Serdar Akinan doğum yeri : İstanbul

SERDAR AKİNAN BİYOGRAFİSİ

SkyTurk kanalında Nihat Genç ile yaptığı söyleşi programı ile tanınmıştır.

Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tatar kökenlidir.

1987 yılında Milliyet Gazetesi'nde gece servisinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1992yılında Televizyon muhabirliğine adım atarak televizyonculuğa başladı. Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı 32. Gün'ün görsel yönetmenliği yaptı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Daha sonra ABD'ye gitti. ABD'de haber kanalı kurduktan sonra Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak Number One TV'nin başında görev aldı.

Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kuruluş kadrosunda bulundu. SKY Türk adlı haber kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Skytürk adlı T.V. kanalında, 2007-2008 yılları arasında Nihat Genç ile beraber Ne Var Ne Yok adlı söyleşi programı sundu.

"Aynı Allah'ın Evlatları Değiliz" adlı köşe yazı dizisini yazdı. Serdar Akinan, aynı zamanda Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını olumsuz değerlendirince gazeteden kovuldu. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portalı olan internet sitesi açtı. 26 Ocak 2014 tarihinde Vagus.tv TİB tarafından kapatıldı ve 12 gün boyunca kapalı kaldı.

Serdar Akinan ve kardeşi Serhat Akinan ile beraber İskeleye beş dakikalık yürüme mesafesinde, Büyükada’da “Akasya” adında bir restoran açtı.



Kitapları :

2006 - Neo-Takiye

2007 - Kan Uykusu

2008 - Soğuk Barış

2008 - Kan Uykusu Kınalı Türkü

2013 S- ahi Beni Neden Almadılar?