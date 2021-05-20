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Serdar Avcı kimdir? | Serdar Avcı boks maçı sonucu ne oldu? | Serdar Avcı Dünya Şampiyonu mu oldu?

Serdar Avcı Kiev'de yapılan Universal Boxing Organization'da, Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile karşı karşıya geldi. Peki Serdar Avcı kimdir? | Serdar Avcı boks maçı sonucu ne oldu? | Serdar Avcı Dünya Şampiyonu mu oldu? İşte detaylar.:.

Serdar Avcı kimdir? | Serdar Avcı boks maçı sonucu ne oldu? | Serdar Avcı Dünya Şampiyonu mu oldu?

Serdar Avcı, Universal Boxing Organization'da, Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi. Peki Serdar Avcı kimdir? | Serdar Avcı boks maçı sonucu ne oldu? | Serdar Avcı Dünya Şampiyonu mu oldu? İşte ayrıntılar...

SERDAR AVCI KİMDİR?

Serdar Avcı 1 Temmuz 1985'te dünyaya geldi. İstanbul Fenerbahçe Boks Kulübü'nde boks yapmaya başladı.

Kısa sürede başarısına başarı katan Avcı, amatör boksta Avrupa ve dünya şampiyonu Albert Selimov'u dünya şampiyonasında yenerek kendisine onursal dünya şampiyonluğu gösterildi.Ayrıca Artur Bernetsyan ve Leonardo Zappavigna gibi kariyer boksörlerini de yenmeyi başardı.

SERDAR AVCI BOKS MAÇI SONUCU NE OLDU?

Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi. 

SERDAR AVCI DÜNYA ŞAMPİYONU MU OLDU?

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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