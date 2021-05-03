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Serdar Aziz Erzurumspor maçında oynamayacak mı? | Serdar Aziz Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosunda neden yok?

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı. Peki Serdar Aziz Erzurumspor maçında oynamayacak mı? | Serdar Aziz Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosunda neden yok? İşte detaylar.

Serdar Aziz Erzurumspor maçında oynamayacak mı? | Serdar Aziz Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosunda neden yok?

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı. Peki Serdar Aziz Erzurumspor maçında oynamayacak mı? | Serdar Aziz Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosunda neden yok? İşte ayrıntılar...

SERDAR AZİZ ERZURUMSPOR MAÇINDA OYNAMAYACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. 

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. 

Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı:

Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

11'lerde Serdar Aziz'in yer almadığı görüldü.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSUNDA NEDEN YOK?

Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz kadroya alınmadı. Yıldız oyuncunun arka adalesindeki bir problem olduğu ve bu sebeple yerine Tisserand'ın 11'de yer aldığı öğrenildi..

Berkem Temizel
Gece Editörü
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