Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı. Peki Serdar Aziz Erzurumspor maçında oynamayacak mı? | Serdar Aziz Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosunda neden yok? İşte ayrıntılar...

SERDAR AZİZ ERZURUMSPOR MAÇINDA OYNAMAYACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı:

Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

11'lerde Serdar Aziz'in yer almadığı görüldü.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSUNDA NEDEN YOK?

Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz kadroya alınmadı. Yıldız oyuncunun arka adalesindeki bir problem olduğu ve bu sebeple yerine Tisserand'ın 11'de yer aldığı öğrenildi..