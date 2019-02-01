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  3. Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını öptü

Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını öptü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı.

Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını öptü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz'e sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Göztepe maçı öncesinde ısınmada yer alan Aziz'i Fenerbahçe taraftarları tribüne çağırdı. Tribünleri selamlayan Serdar, Fenerbahçe armasını öperek taraftara cevap verdi.

Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını öptü

Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını öptü

Kaynak: İHA

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