Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını öptü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz'e sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Göztepe maçı öncesinde ısınmada yer alan Aziz'i Fenerbahçe taraftarları tribüne çağırdı. Tribünleri selamlayan Serdar, Fenerbahçe armasını öperek taraftara cevap verdi.
Kaynak: İHA
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