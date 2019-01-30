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Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye imza atıyor

Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti.

Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye imza atıyor

Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti.

Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere... Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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