A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile kozlarını paylaştı. Takımın deneyimli oyunularından Serdar Aziz 66. dakikada talihsiz bir an yaşadı. Bu kapsamda Serdar Aziz sakatlandı mı? | Serdar Aziz son durum sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERDAR AZİZ SAKATLANDI MI?

A Milli Takımı'mızda şok bir sakatlık yaşandı. Takımın deneyimli oyuncularından Serdar Aziz, 66. dakikada Thorsby ile girdiği ikili mücadelede kendisini yere bıraktı.

SERDAR AZİZ SON DURUM

Gözüne aldığı darbe sonucu bir süre tedavi gören Serdar, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. Öte yandan Norveçli futbolcu Thorsby hareketi sonrası sarı kart gördü.

Türkiye - Norveç maçında Thorstvedt'ten tepki çeken hareket!

BÜYÜK FIRSATI TEPTİK! NORVEÇ'LE YENİŞEMEDİK

Süper Lig'de oynanan 8. hafta karşılaşmalarının ardından lige Milli maç arası verildi. Bu kapsamda A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Elemeleri G grubu 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, maçın 6. dakikasında Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Norveç, 41 dakikada Kristian Thorstvedt'in attığı golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarısı golsüz geçen Türkiye - Norveç maçı 1-1 berabere sona erdi.

Gruptaki son 2 maçında 5 puan kaybeden Milli Takımımız, puanını 12 yaptı ve bitime 3 maç kala 3. sırada yer aldı. Norveç ise puanını 14'e yükseltti.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇINDAN DAKİKALAR

6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.

50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu, savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti.

Mücadele 1-1 sona erdi.