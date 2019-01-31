Serdar Aziz: “Sarı-lacivertli formayı uzun yıllar giyeceğim”

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı-lacivertli formayı uzun yıllardır giyeceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Aziz, "Öncelikle Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular. Sonuna kadar menajerim de, ben de Fenerbahçe formasını giymek istedim. İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim. Kimse merak etmesin. Bu forma altında çok iyi mücadele edeceğim. Taraftarlarımız bana güvensin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Taraftarların şüphesi olmasın. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bize güvensinler. Burada çok güzel karşılandım. Herkese teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten duygularımı tarif etmek zor. Çünkü buraya gelirken çok zor bir süreçten geçtim ve şu an çok mutluyum. Ailemde sabırsızlıkla beni bu formayla görmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA