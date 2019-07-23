Serdar Bilgili Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR BİLGİLİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1963

Serdar Bilgili kaç yaşında :

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Meslek : İş Adamı, Yönetici

Serdar Bilgili doğum yeri : İstanbul

SERDAR BİLGİLİ BİYOGRAFİSİ

Serdar Bilgili, 1963 İstanbul doğumlu iş adamı ve BJK futbol takımı eski yöneticisi. 2000-2004 yılları arasında Beşiktaş futbol takımının yöneticiliğini yapan Bilgili, Süleyman Seba’dan aldığı bu görevi Yıldırım Demirören’e devretti.

Serdar Bilgili, 1963 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlıdır. Babası Abdülhakim Bilgili, annesi Suzan Bilgili'dir. Sevil Bilgili Temo ve Şerife Bilgili Ercan adlarında kız kardeşleri vardır. Ataköy İlkokulu’ndan sonra Robert Kolej’e girdi. Buradan mezun olduktan sonra Kaliforniya’da Redlands Üniversitesi'nde İşletme bölümüne girdi. Eğitimini tamamladıktan sonra 1983 yılı boyuncaViyana'da staj maksatlı çalışmalarda bulunduktan sonra 1984’de Türkiye’ye döndü. Tekstil, inşaat ve turizm alanlarında iş hayatına atıldı. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

1992’de Süleyman Seba Başkanlığı’ndaki BJK Yönetim Kurulu’na seçilen Bilgili, klübün genel sekreterlik ve basın sözcülüğü görevlerini yürüttü. 26 Mart 2000’de yapılan seçimlerde Başkan seçilen Bilgili, takımın başına teknik direktör Mircea Lucescu’yu getirdi. 31 Mart 2002 seçimlerinde yeniden Başkan seçilen Bilgili 7 bin 363 geçerli oydan 4 bin 78'ini almıştı. Pascal Nouma ve Oscar Cordoba’nın getirildiği takım, yıldızlaşan oyuncu İlhan Mansız’la da birlikte 2002 ve 2003 yıllarında Süper Lig’de şampiyon oldu. Beşiktaş J.K. aynı zamanda 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katıldı.

Türkiye Süper Ligi 2003-2004 sezonunu başında 15 puan kaybeden Beşiktaş, şampiyonluğu’da kaybedince, yaşanan olumsuz olaylar ve taraftar baskısı nedeniyle Bilgili, 2004’de görevinden istifa etti. İstifası ardından yaptığı basın açıklamasının bir bölümü şu şekildedir:





Beşiktaş futbol takımına çok büyük yatırımlar yaptık. Yepyeni bir takım kurduk. 100. yılımızda Beşiktaş’ımızı çok onurlu bir şekilde şampiyon yaptık. Avrupa ve UEFA’da ilk defa çeyrek finali oynama kısmetini elde ettik. Ve beklide en önemlisi ben hayatımda hiçbir işi yarı yolda bırakmadım. Beşiktaş’ın en zor gününde 2001-2002 yılında parasal sıkıntımız olduğu dönemde, futbol takımının iyi gitmediği dönemde dimdik ayakta durduk ve savaşımız sonuna kadar devam ettik. Ve Allah’a çok şükür hedeflerimize ulaştık.

2004 yılının Ocak ayında seçime girdik başka bir aday çıkmadı ve göreve devam ettik. Seçime girmemizin sebebi de başladığımız işleri yarı yolda bırakmamak sonuna kadar Beşiktaş’ı en iyi noktaya getirmek, Avrupa’da herkesin saygı duyduğu, herkesin ceketini iliklediği Beşiktaş’ın oluşması için yaptığımız işleri, başladığımız işleri bitirmek üzere devam ettik. Ve hiçbir şekilde de yarı yolda bırakmadık.

Ben bu güne kadar onuruyla, haysiyetiyle yaşayan bir insanım. Bilerek hiç kimsenin hakkını yemedim. Beşiktaş başkanlığını dediğim gibi sadece Beşiktaş’a hizmet etmek için yaptım ve çok iyi niyetle yaptım. Devletle iş yapmadım. İhale peşinde koşmadım. Devlet bankasından kredi kullanmadım. Yani başka bir ifadeyle Beşiktaş başkanlığını kendi şahsi çıkarıma kullanmadım.

Hayatımın en değerli yıllarını verdim. 28 yaşından 40 yaşına kadar ailem, canımdan çok sevdiğim kızıma yeterli ilgiyi gösteremedim. Pazar günkü maçta benim şahsıma, aileme, haysiyetime, onuruma çok ağır hakaret edildi ve küfür edildi. En üzücü olanda bu hakaret ve küfürler Beşiktaş’ın sahibi olan kongre üyelerinin ağırlıkta oturduğu numaralı tribün, VIP tribün ve de localardan geldi.

Ben şahsen ve beraber mücadele ettiğim görev yaptığım yönetim kurulu arkadaşlarım adına bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bizler onurlu insanlarız bunları hazmedecek ve kaldıracak insanlar değiliz. Orası İnönü Stadı’dır, Beşiktaş’ın evidir, bizim evimizdir. Biz, bize küfür eden o insanlar için göreve geldik. Onurumuzla ve de haysiyetimizle de o görevi sürdürmeye çalıştık.

Benim bulunduğum koltuk Beşiktaş başkanlık koltuğudur. Beşiktaş başkanlık koltuğuna da bu şekilde hakaret edilmesine ben müsaade etmeyeceğim. Onuruma, haysiyetime, arkadaşlarıma, şerefime, aileme yapılan hakaretlerden dolayı ve Beşiktaş camiasındaki bu ortamdan dolayı Beşiktaş’ı önümüzdeki 1 ay içinde olağan üstü genel kurula getirme karar aldım. Ve yeni yapılacak olağan üstü genel kurulda seçimlerde aday olmayacağım.

Aslen Kahramanmaraş'lı olan Bilgili, Radisson SAS Oteli’nin ve 2007 sonunda hizmete girmesi planlanan W Hotels’in de sahibidir. Profosyonel olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen Bilgili, kendi fotoğraflarından oluşan çeşitli sergiler açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki fotoğraf sergisi açmıştır. 2007 yılında İstanbul'da açtığı 'Engellere Rağmen...' adlı fotoğraf sergisinde yer alan eserleri, 2008 yılının Ocak ayında da aynı başlıkla yayınlanan kitapta toplanmıştır.

2 kez evlenip boşanan Serdar Bilgili, 2 çocuk babasıdır. 1997 yılında evlendiği Ebru İpekçi'den 2002 yılında boşandı. Bu evliliğinden Lal (d.1998) adında bir kızı vardır. Birlikte olduğu Fransız model Amelie Latournald adlı sevgilisinden Ali (d.2013) adında bir oğlu vardır.

14 Şubat 2015 tarihinde spiker Nazlı Çelik ile İspanya'nın başkenti Madrid'de evlendi. Ağustos 2015 tarihinde Boşandı.