Serdar Cebe Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR CEBE KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Kasım.1968

Serdar Cebe kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Spiker, Gazeteci

Serdar Cebe doğum yeri : Konya

SERDAR CEBE BİYOGRAFİSİ

Kanal D Ana Haber Bülteni spikeri

Serdar Cebe, 16 Kasım 1968 tarihinde Konya’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Serdar Cebe, 1992 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1993 tarihinde Milliyet Gazetesinden Kanal D’ye geçiş yaptı.

1997 tarihinde de Kanal D’den Ntv’ye geçti. 1999 tarihinde Kanal 6 ekranlarında Ana Haberleri sundu ve 1999 tarihinde CNN Türk ile anlaşarak orada yaklaşık olarak 7 sene kaldı. 2007 tarihinde Kanal 24’de çalıştı. 2010 tarihinde tekrar CNN Türk’e geçti ve CNN Türk’te Bugün programında sunucu oldu. Cnn Türk ekranlarında çalışırken Kanal D ekranlarında da hafta sonu bülteninde haberleri sundu.

CNN TÜRK´te Mehmet Ali Birand ve Çiğdem Anad'ın sunduğu `Gündem´ programının editörlüğünü yaptı. 2002 yılında Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın ile ‘Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni’ isimli belgeseli hazırladı ve sundu. 2005 yılında CNN TÜRK´te yayınlanan `Para´ belgeselinin metin yazımını Özgül Apaçeile birlikte yaptı.

2010 yılında CNN Türk'te Bugün programı'nı Seda Öğretir'le birlikte sundu.

17 Ocak 2013 tarihinde Mehmet Ali Birand’ın ani ölümünden sonra Kanal D haberlerini 1 sene kadar tek başına sundu, 3 Kasım 2014 tarihinde hafta içi Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunma görevini Cüneyt Özdemir’e bıraktı. Ardından 2015 tarihinde haberleri dönüşüm yaparak sunmaya başladı.

Serdar Cebe, diş hekimi Pınar hanım ile evlidir ve Zeynep adında çocukları vardır.

Serdar Cebe, 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Kanal D Ana Haber'in sunuculuğunu Ahmet Hakan'a devretti. Bir müddet Ahmet Hakan ile birlikte çalıştıktan sonra Mayıs 2017'de Kanal D Washington Temsilcisi olarak ABD'ye gitti.

Doğan Grubunun Demirören Grubu'na satılmasından sonra, Demirören Grubu'nun Doğan TV Washington Temsilciliği pozisyonunu kapatma kararı alması sonrası 30 Mayıs 2018 tarihinde Serdar Cebe'nin görevine son verildi.



Ödülleri :

2003 - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği´nin verdiği "En İyi Sabah Programı Sunucusu" ödülü

Görev Yaptığı Gazete ve Televizyon Kanalları:

1992-1993 - Milliyet Gazetesi

1993-1997 - Kanal D

1997-1999 - NTV

1999 - Kanal 6

1999-2007 - CNN Türk

2007-2010 - Kanal 24

2010 - CNN Türk

2010-Günümüz- Kanal D