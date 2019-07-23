Serdar Deniz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR DENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 18.Nisan.1969

Serdar Deniz kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Serdar Deniz doğum yeri : Ankara

SERDAR DENİZ BİYOGRAFİSİ

Serdar Deniz, 18 Nisan 1969 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 1998 yılında Almanya, Köln’de Linsburg Üniversitesi “Theater der Keller” adlı Alman Konservatuvarından diplomasını alarak mezun olmuştur.

Serdar Deniz, Türkçe, Almanca, Ingilizce ve Fransızca bilmektedir. Hobileri arasında Dans, eskrim, sörf, dalgıç, su ve dağ kayağı, Wake- Snowboard, karate, tae-kwon-do, mountain-biking, rollerblade, ata binmek, motorsiklet sayılabilir.

2003 yılında Fatih Aksoy’un yönetmenliğinde yapılan ve başrollerinde Gülben Ergen, Ali Sürmeli, Hatice Aslan’ın oynadığı “Hürrem Sultan” adlı dizide İbrahim Paşa’yı canlandırdı.

2009 yılında Necati Şaşmaz’ın başrolde olduğu “Kurtlar Vadisi Pusu” adlı dizide 3.sezon Levent Bozoklar karakterini canlandırmıştır.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi’yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.



Rol aldığı Tiyatro Oyunları :

1997 - Misafir

1996 - Pippi Langstrumpf

1995 - İmdat, İnsanlar Geliyor

1994 - 1995 - Adın Gerçekten Hasan Schmidt mi?

1994 - 1995 - Mahmud ile Yezida

1993 - 1994 - Yaşasın Gökkuşağı

1992 - Çürük Elma

1991 -1992 - Yunus Diye Göründüm

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi)

2009 - Kurtlar Vadisi Pusu (3. Sezon) (Levent Bozoklar) (TV Dizisi)

2007 - Şöhret Okulu (Deniz) (TV Dizisi)

2005 - Bendeniz Aysel (Selçuk) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Giz) (Sinema Filmi)

2003 - Hürrem Sultan (İbrahim Paşa) (TV Dizisi)

2003 - Gurbet Kadını (Beyto) (TV Dizisi)

2000- Yaralı Kurt (Ali) (Sinema Filmi)