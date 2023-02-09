Serdar Er kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Serdar Er'in biyografisi

Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Serdar Er yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Serdar Er kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Serdar Er'in biyografisi

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Serdar Er kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Serdar Er'in biyografisi

CNN Türk muhabiri Serdar Er başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Serdar Er'i televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Serdar Er kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Serdar Er'in biyografisi haberimizde...

SERDAR ER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? SERDAR ER'İN BİYOGRAFİSİ

Serdar Er, radyo programcısı, muhabir, gazeteci, sunucu, haber spikeri ve editör. İstanbul Bayrampaşa Vatan İlköğretim Okulu’nda okumuş ardından Bayrampaşa Rıfat Canayakın Lisesi’ni bitirmiştir. Eğitim hayatı döneminde yüzme, futbol ve dövüş sporları ile ilgilenmiş ve bir çok turnuvada boy göstermiştir. Hatta o dönemde futbol turnuvalarında büyük başarıların altına imzasını atmış, gol krallığı ünvanına da sahip olmuş ve futbol da ne kadar meziyetli olduğunu da göstermiştir.

Ayrıca Karate, kickbox ve karma dövüş müsabakalarında Türkiye 3.lüğü ve İstanbul 1.liklerinin de sahibi olmuştur. Rıfat Canayakın Lisesi’nde okuduğu dönemde okulunu şiir yarışmalarında temsil etmiş ve bir çok derece almıştır. Aynı zamanda yıl sonu etkinlikleri ve özel günlerde sunuculuk yapmıştır. İlk hedefi Edebiyat Öğretmenliği olsa da zamanla rotasını sunuculuk üzerine yöneltmiştir.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Ayrıca üniversite de Yüksek Onur Belgesi sahibi olmuştur. Eğitim gördüğü dönemde üniversite radyosu ve televizyonunda çalışmaya başlayan Er, Konya’da yerel radyo ve televizyon kanallarında ve reklam ajanslarında staj yapmıştır.

Üniversite radyosundaki programlarında birçok ünlü radyocuyu stüdyoda ağırlamış, radyo kariyerinin yanı sıra televizyonda sunuculuk ve spikerlik görevleri üstlenmiştir.

Üniversite yıllarında hazırladığı Radyo Günlüğü Belgeseli TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda 1.lik ödülünü kazanmıştır. Ayrıca “Radyo Üniversite Ana Haber” isimli projesi Genç İletişimciler Yarışması’nda 3.lük elde etmiştir.

Ülke Radyo’da çalıştığı dönemde Radyo 7’de saat başı haberlerini sunmaya başlayan Serdar Er, daha sonra Ülke Tv’de muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Günümüzde ise Ülke Tv ekranlarında haber sunmaya devam etmekte, belgesel seslendirmeleri haber seslendirmeleri ve editörlük te yaptığı belirtiliyor. Şuanda is CNN Türk'te muhabirlik yapmaktadır.

Serdar Er kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? Serdar Er'in biyografisi

SERDAR ER NERELİ?

Serdar Er aslen Kocaeli’lidir.

SERDAR ER KAÇ YAŞINDA ?

Serdar Er bu gün tarih itibarıyla 30 yaşındadır. Doğum tarihi 28 Mayıs 1993, burcu ise ikizler’dir. 1993 yılında İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde dünyaya gelmiştir.

Resmi twitter hesabı @serdarercom resmi instagram hesabı ise @serdarercom ‘dur. Ayrıca youtube video kanalında paylaşımlarını sürdürmektedir. Youtube video kanalı ise @serdarer ‘dir.

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