Serdar Gökhan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR GÖKHAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Mayıs.1946

Serdar Gökhan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Sinema Oyuncusu

Serdar Gökhan doğum yeri : Mudurnu-Bolu

SERDAR GÖKHAN BİYOGRAFİSİ

Serdar Gökhan, 15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu’da doğmuştur. Gerçek adı Nusret Ersöz’dür. Asıl mesleği ressamlıktır. Çizgi roman ressamlığı yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu.

Babı-ı Ali Nurosmaniye de yedi yıl tabela ve resimli roman ressamlığı yanı sıra film platolarında set dekoratörlüğü yaptı. 1964yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını atan Serdar Gökhan, atletik yapısı ve üstün başarısıyla Yeşilçam'ın aranan tehlikeli sahne dublörü oldu.

1969 yılında Ses Dergisi'nin ''Sinema Yıldızı '' yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı.

Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde oynadı. Türk sinema izleyicileri onu canlandırdığı atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli, kahraman ve vatansever karakterlerle özleştirdi. Oynadığı tüm karakterlerde sadece '' Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım '' diyen sanatçı 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmlerin başlaması üzerine prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamadı.

1979 yılında ''İstanbul video '' adı altında şirket kurarak uzun yıllar video ve film yapımcılığı yapan Serdar Gökhan 1991 yılında Amerika'nın Hollywood'dan sonra ikinci büyük film merkezi Chicago kentine gitti. Orada sinema sektörünü ve sanatsal faaliyetleri yakından inceleme fırsatı buldu. 1999 yılında İstanbul’a döndü.

2007 yılında seçimlerde MHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

Serdar Gökhan, 1976 yılında Oya Zindancıoğlu ile evlendi. 25 yıllık evlilikten sonra 2001 yılında boşandı.

Serdar Gökhan, 2002 yılında kırmızı ışıkta beklerken tanıştığı kendinden 28 yaş küçük Ebru Boroğlu ile birlikte oldu.

2005 yılının Eylül ayında kendinden 33 yaş küçük Şükran Hanım ile evlendi. Alperen (d.2004) adında bir oğlu vardır.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi’yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykutgibi isimler rol aldı.



Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul Gazi(TV Dizisi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura ((Mirza Bey) Seyit’in babası) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2010 - Nene Hatun (Ahmet Muhtar Paşa) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Fahrettin) (TV Dizisi)

2008 - Kırmızı Işık (Orhan) (TV Dizisi)

2008 - Elif (Aslan Bey) (TV Dizisi)

2007 - Demir Leblebi (TV Dizisi)

2006 - Sev Kardeşim (Rasim Uzunoğlu) (TV Dizisi)

2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı (Pertev Bey) (TV Dizisi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Köse Mihal) (Sinema Filmi)

2003 - Yeşilçam Denizi (Kendisi)(Tv Programı)

2002 - Karaoğlan (Baybora) (TV Dizisi)

1999 - Güneşe Doğru (TV Dizisi)

1999 - Akşam Güneşi (Nazmi) (TV Dizisi)

1994 - Kanayan Yara - Bosna Mavi karanlık (TV Dizisi)

1992 - Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

1992 - Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu (Oruç Reis) (TV Dizisi)

1992 - Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Oruç Reis) (Sinema Filmi)

1991 - Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster (Oruç Reis) (TV Dizisi)

1991 - Ahmet Hamdi Bey Ailesi (Ahmet) (TV Dizisi)

1990 - Polis Görev Başında (Komiser Murat) (Sinema Filmi)

1990 - Kabadayılar Kralı (Sinema Filmi)

1990 - Fedai (Kemal Tanca) (Sinema Filmi)

1989 - Yaz Gülü (Kemal) (Sinema Filmi)

1989 - Takip (İsmail/Antepli Cemal) (Sinema Filmi)

1989 - Namusun Bedeli (Kadir Usta) (Sinema Filmi)

1989 - Kanun Savaşçıları (Polis Müdürü Serdar) (TV Dizisi)

1989 - Hedef (Murat) (Sinema Filmi)

1989 - Av (Yusuf Bozdağlı) (Sinema Filmi)

1988 - Sevgi Payı (Video)

1988 - Oruç Reis (Oruç Reis) (Sinema Filmi)

1988 - Cehennemde Tatil (Murat) (Sinema Filmi)

1987 - Yeniden Doğmak (Yusuf) (TV Dizisi)

1987 - Utanç Yılları (TV Dizisi)

1987 - Hacer Ana ve Oğulları (Sinema Filmi)

1987 - Ağlamayacaksın (Sinema Filmi)

1986 - Ölüm Bizi Bulunca (Sinema Filmi)

1986 - Duvardaki Kan (Ömer bey) (TV Dizisi)

1986 - Aslan Oğlum (Video)

1985 - Acı Yaşam (Video)

1982 - Altın Kafes (Şahin) (Sinema Filmi)

1978 - Yıkılış (Almanyalı Dadaş Osman) (Sinema Filmi)

1977 - Şeref Yumruğu (Murat) (Sinema Filmi)

1977 - Yuvanın Bekçileri (Kemal) (Sinema Filmi)

1977 - Meryem Ve Oğulları (Mehmet) (Sinema Filmi)

1977 - Mavi Mercedes (Komiser Murat Günel) (Sinema Filmi)

1976 - Ölüme Yalnız Gidilir (Adem) (Sinema Filmi)

1976 - Silah Kardeş Elinde (Yusuf Pütün) (Sinema Filmi)

1976 - Sevdalılar (Kadir) (Sinema Filmi)

1976 - Selam Dostum (Kemal) (Sinema Filmi)

1976 - Kan Kardeşler (Ali) (Sinema Filmi)

1976 - Evlatlık / Çıngar (Kemal) (Sinema Filmi)

1976 - Analar Ölmez (Kenan) (Sinema Filmi)

1975 - İsyan (Polat) (Sinema Filmi)

1975 - İntihar (Dadaş Kemal) (Sinema Filmi)

1975 - Turhanoğlu (Çal Hasan) (Sinema Filmi)

1975 - Namıdiğer Çolak (Murat Çolakoğlu) (Sinema Filmi)

1975 - Macera (Bülent) (Sinema Filmi)

1975 - Kader Yolcuları (Oruç) (Sinema Filmi)

1975 - Hesap Günü (Murat) (Sinema Filmi)

1975 - Cellat (Orhan) (Sinema Filmi)

1975 - Bu Osman Başka Osman (Osman) (Sinema Filmi)

1975 - Bize Koca Gerek (Sinema Filmi)

1975 - Acı Severim Tatlı Döverim (Komiser Yusuf) (Sinema Filmi)

1974 - Yatık Emine (Hastabakıcı Server) (Sinema Filmi)

1974 - Vur Be Ramazan (Ramazan) (Sinema Filmi)

1974 - Unutma Beni (Bülent) (Sinema Filmi)

1974 - Unutama Beni (Bülent Aslan) (Sinema Filmi)

1974 - Sevmek (Şahin) (Sinema Filmi)

1974 - Karanlık Yıllar (Kemal/Murat) (Sinema Filmi)

1974 - Dövüşe Dövüşe Öldüler (Kurban Beyto) (Sinema Filmi)

1974 - Deli Ferhat (Ferhat) (Sinema Filmi)

1974 - Damgalı Adam (Ahmet) (Sinema Filmi)

1974 - Bir Damla Kan Uğruna (Salih) (Sinema Filmi)

1974 - Beyto (Kurban) (Sinema Filmi)

1974 - Asılacak Adam (Sinema Filmi)

1973 - İnsanlık Ölmedikçe (Ahmet) (Sinema Filmi)

1973 - İkibin Yılın Sevgilisi (Dr. Fahir/Reşit/Ali Pars) (Sinema Filmi)

1973 - Yaban (Yaban - Murat) (Sinema Filmi)

1973 - Vur Emri (Doğan) (Sinema Filmi)

1973 - Soğukkanlılar (Kemal) (Sinema Filmi)

1973 - Kır Çiçeği (Murat Kaplan) (Sinema Filmi)

1973 - Kurt Yemini (Sinema Filmi)

1973 - Kara Pençe'nin İntikamı (Kara Pençe / Osman) (Sinema Filmi)

1973 - Kara Pençe (Kara Pençe/Osman) (Sinema Filmi)

1973 - Kara Orkun (Kara Orkun) (Sinema Filmi)

1973 - Hudutların Kartalı (Kartal) (Sinema Filmi)

1973 - Gurbetçiler (Kemal/Ali) (Sinema Filmi)

1973 - Gecelerin Hakimi (Kemal) (Sinema Filmi)

1973 - Evlat Acısı (Ali Uysal / Komiser Suat) (Sinema Filmi)

1973 - Dağ Kanunu (Aslanbey) (Sinema Filmi)

1973 - Beklenmeyen Adam (Kurşun Ali) (Sinema Filmi)

1972 - İstanbul Kabadayısı Kara Murat (Kara Murat) (Sinema Filmi)

1972 - Malkoçoğlu Kurt Bey (Malkoçoğlu Kurt Bey / Doğan Bey) (Sinema Filmi)

1972 - Kara Doğan (Kara Doğan Mehmet) (Sinema Filmi)

1972 - Irmak (Nuri) (Sinema Filmi)

1972 - Gökçeçiçek (Selman Ali) (Sinema Filmi)

1972 - Dudaktan Dudağa Ölüm (Fikret) (Sinema Filmi)

1972 - Akma Tuna / Estergon Kalesi (Çal Hasan) (Sinema Filmi)

1972 - Acı Yudum (Sinema Filmi)

1971 - Kadırgalı Ali (Kadırgalı Ali) (Sinema Filmi)

1971 - Asya'nın Tek Atlısı Baybars (Baybars) (Sinema Filmi)

1970 - Ölüm Pazarı (Sinema Filmi)

1970 - Yemen'de Bir Avuç Türk (Mülazım Serdar) (Sinema Filmi)

1970 - Kızgın Topraklar (Sinema Filmi)

1970 - Kralların Kaderi (Sinema Filmi)

1969 - Sokak Kedisi (Sinema Filmi)

1969 - Rüzgar Hafiye (Rüzgar Hafiye) (Sinema Filmi)

1969 - Kaderimsin (Orhan) (Sinema Filmi)

1969 - Hayatımın Erkeği (Ferit'in arkadaşı) (Sinema Filmi)

1969 - Boğaziçi Casusları (Sinema Filmi)

1969 - Allah Aşkı Yarattı (Sinema Filmi)

1968 - Dünyanın En Güzel Kadını (Gazino Müşterisi) (Sinema Filmi)

1968 - Ayşem (Gazino Fedaisi) (Sinema Filmi)

1967 - Kardeş Kavgası (Bar Müşterisi) (Sinema Filmi)

1966 - Affedilmeyen (Kumarbaz) (Sinema Filmi)