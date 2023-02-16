Serdar Gurler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Gurler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serdar Gurler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serdar Gurler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serdar Gurler 14 Eylül 1991 tarihinde Haguenau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serdar Gurler Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEK Football yapmaktadır. Serdar Gurler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbul Başakşehir FK futbol takımında oynamaktadır. İstanbul Başakşehir FK takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Serdar Gurler'nin İstanbul Başakşehir FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Serdar Gurler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serdargrlr/

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Serdar Gurler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serdar Gurler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Serdar Gurler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serdar Gurler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2010 yılında FC Sochaux

4 Ağu 2012 yılında Elazığspor

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor

23 Ocak 2015 yılında K. Erciyesspor

30 Haziran 2015 yılında Trabzonspor

13 Ocak 2016 yılında Gençlerbirliği

9 Ağu 2017 yılında Osmanlıspor

17 Ağu 2018 yılında SD Huesca

10 Ocak 2019 yılında Göztepe

3 Ağu 2020 yılında SD Huesca

18 Ağu 2020 yılında Antalyaspor

1 Temmuz 2021 yılında Konyaspor

13 Ocak 2022 yılında Başakşehir

Serdar Gurler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serdar Gurler şuan İstanbul Başakşehir FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Serdar Gurler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye A2 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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