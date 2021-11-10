Serdar Gürler'den Stefan Kuntz'a tepki! Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak sitem etti!

A Milli Futbol takımımızın Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunun açıklanmasının ardından Konyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Serdar Gürler'in neden kadroya alınmadığı eleştirilere neden olmuştu. Sonrasında Cengiz Ünder'in sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte yerine Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz alındı. Bu kararın ardından tepkileri artan Konyaspor ve Serdar Gürler, sosyal medya hesabından Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

"MESAJIM ADALETSİZ DAVRANANLARA"

Herkes tarafından Serdar Gürler'in Milli takıma alınması beklenirken kadroya Barış Alper Yılmaz'ın dahil edilmesi sonucu genç futbolcunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ve üzerine not düşen Serdar Gürler "Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala" ifadelerine yer vererek sitem etti.

30 yaşındaki futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kaldırdı.

KONYASPOR'DAN İMALI PAYLAŞIM

Öte yandan yıldız futbolcunun kulübü Konyaspor da, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Serdar Gürler'in fotoğrafını paylaşarak Almanca, "Hallo Stefan. Darf ich dir Serdar vorstellen" (Merhaba Stefan, seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?) yazdı ve Stefan Kunzt'a göndermede bulundu.