Serdar isminin anlamı nedir, Serdar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Serdar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Serdar ismi ne demek, Serdar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Serdar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

isim, eskimiş, (serda:rı), Farsça serdār

Başkomutan:

"Bu selvi ormanının içinde nice vezirler, serdarlar, kazaskerler metfundur." - Sermet Muhtar Alus

Serdar İsminin anlamı nedir? TDK Serdar anlamı:

Serdar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Serdar ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Serdar isminin kökeni:

Serdar ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 99.792 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Serdar isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Serdar isminin rengi:

Kobalt

Serdar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Serdar isminin Harf Analizi Nedir ?

Serdar ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Serdar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Serdar ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

E: 6

R: 21

D: 5

A: 1

R: 21

= 76– Serdar İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Serdar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Serdar ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Serdar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1E: 5R: 9D: 4A: 1R: 9 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Serdar isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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