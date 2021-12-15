Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde temsilci olarak Serdar Kılıç'ın görevlendirileceğini açıkladı. Bu kapsamda Serdar Kılıç kimdir? | Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığına 1984'te girdi, çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 2006-2008 yıllarında Bakanlıkta NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 2008-2010 yıllarında Beyrut Büyükelçiliği, 2010-2012 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği, 2014-2021 yılları arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. 23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü.

ESKİ WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ SERDAR KILIÇ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Serdar Kılıç 28 Mart 1958 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

28 Mart 2008-1 Nisan 2010 yılları arasında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçi olarak görev aldı.

5 Şubat 2010 - 17 Nisan 2012'de ise Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak göreve geldi.

27 Nisan 2012 - 16 Nisan 2014 yılları arasında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi iken; 14 Nisan 2014 - 2 Mart 202'de Türkiye'nin Washington büyük elçisi olarak görev aldı.

İngilizce bilmektedir. Zeliha Sinem Kılıç’la evli ve üç çocukludur.

Babası 1961-1980 yıllarında CHP Samsun milletvekilliği yapan İlyas Kılıç'tır. Aynı zamanda, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Çağatay Kılıç'ın amcasıdır.

SERDAR KILIÇ ERMENİSTAN İLE YAPILACAK NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ÖZEL TEMSİLCİ OLACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada Ermenistan ile yapılacak olan normalleşme görüşmelerinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretine dair de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, planlamanın 14-15 Şubat için yapıldığını aktardı.