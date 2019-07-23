Serdar Kulbilge Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR KULBİLGE KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Temmuz.1980

Serdar Kulbilge kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Futbolcu

Serdar Kulbilge doğum yeri : Hayrabolu, Tekirdağ

SERDAR KULBİLGE BİYOGRAFİSİ

Serdar Kulbilge, 7 Temmuz 1980 tarihinde Tekirdağ ilinin Hayrabolu ilçesinde doğmuştur. Babası Mustafa Kulbilge’dir.

Futbola Bursa Merinosspor'da başlayan kaleci Serdar Kulbilge, daha sonra Bursaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Boluspor, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Elazığspor formalarını giydi.

Serdar Kulbilge, Elif Kulbilge ile evlidir. İki oğlu vardır.

Serdar Kulbilge, şike davası kapsamında 11 Temmuz 2011 tarihinde "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Kulbilge, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında beraat etti.



Altyapı Kariyeri:

1990 - 1998 - Bursaspor

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1998-1999 - Bursa Merinosspor

1999-2005 - Bursaspor

2005-2008 - Fenerbahçe

2008-2009 - Kocaelispor

2009-2011 - Gençlerbirliği

2012-2013 - Boluspor

2013-2014 - Gaziantepspor

2014-2015 - Adana Demirspor

2015-2015 - Kayserispor

2015- ----- - Elazığspor

Millî Takım Kariyeri:

1998 - Türkiye U-18

1999 - Türkiye U-19

2004-2005 - Türkiye A2

2007-2008 - Türkiye