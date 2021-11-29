Serdar Ortaç aşkı ile gündeme gelmişti! Seçil Gür gönlünü Celil Nalçakan'a mı kaptırdı?

Serdar Ortaç aşkı ile gündeme gelen şarkıcı Seçil Gür son dönemde sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Seçil Gür'ün adı son bir aydır şarkıcı ve oyuncu Celil Nalçakan ile anılır oldu.

Hatta Takvim'de yer alan habere göre ikili, Cihangir'de birlikte taksiye binerken bile görülmüş.

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Seçil Gür, Almanya'nın Hof kasabasında doğdu. Aslen Adanalı'dır. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın'dan aldığı solfej dersleriyle başlayan Seçil Gür, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında İstanbul'a taşınmış İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur.Eğitimi sırasında Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Cengiz Ünal, Emel Şenocak, Erol Uras, Sinem Özdemir, Mehmet Emin Bitmez, Nurlu Eral, Emin Baykırkık gibi hocalardan şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, uslup repertuar ve mimik diksiyon alanlarında eğitim almıştır.

Seçil Gür kimdir, nereli, kaç yaşında?

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftiği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde oynadı.

Celil Nalçakan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?