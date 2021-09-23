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  3. Serdar Ortaç, Beşiktaş taraftarını fena kızdırdı! Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı el hareketli ve küfürlü kutlama olay yarattı!

Serdar Ortaç, Beşiktaş taraftarını fena kızdırdı! Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı el hareketli ve küfürlü kutlama olay yarattı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası sahne aldığı mekanda Beşiktaş taraftarını kızdıracak bir harekette bulunarak "Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz" deyip, mekandakileri dansa davet etti.

Eski eşi hakkında söyledikleriyle sık sık magazin gündemine konu olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası Beşiktaş taraftarını fena kızdırdı. Sahne aldığı mekanda Adanalıları tebrik eden Ortaç'ın kullandığı argo ifadeler ve el hareketi dikkat çekti.

ŞARKIYI KESTİ

Sahnedeyken şarkıyı kesen ünlü popçu, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.

Serdar Ortaç, Beşiktaş taraftarını fena kızdırdı! Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı el hareketli ve küfürlü kutlama olay yarattı!

"SEN HAYIRDIR?"

Koyu Beşiktaşlı olduğu bilinen ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Serdar Ortaç'ın bu hareketine ateş püskürdü. Nalçakan, kişisel Twitter hesabından Ortaç'ı etiketleyerek, "Sen hayırdır birader?" mesajı attı. Serdar Ortaç'ın vereceği cevap merak konusu oldu.

Serdar Ortaç, Beşiktaş taraftarını fena kızdırdı! Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı el hareketli ve küfürlü kutlama olay yarattı!

SUÇ DUYURUSU

Beşiktaş Kulübü, Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Kulüp tarafından konuyla ilgili olarak resmi açıklama da yapılacak.

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