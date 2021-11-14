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Serdar Ortaç borçları hakkında konuştu! İtirafları duyanlarda şaşkınlık yarattı! "‘Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım çok pişmanım"

Şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda Adana’da sevenleriyle buluşmuş Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı skandal yorumuyla büyük tepki çekmişti. Şimdi ise Serdar Ortaç borçlarıyla ilgili yaptığı itiraflarla dikkat çekti.

Serdar Ortaç borçları hakkında konuştu! İtirafları duyanlarda şaşkınlık yarattı! "‘Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım çok pişmanım"

Yaz boyu yoğun konser temposunda olan Serdar Ortaç, geçen aylarda Adana’da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Serdar Ortaç, Beşiktaş Kulübü hakkında argo ifadeler kullandı. 
              
Ortaç’ın bu tavrı geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Bu kez ise bir mekanda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yaptığı itirafla gündeme geldi.
          

BORÇLARINI AÇIKLADI

Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında ‘Allah benim belamı versinzamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz’ şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 Milyon TL banka 600.000 Bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti. 

Serdar Ortaç borçları hakkında konuştu! İtirafları duyanlarda şaşkınlık yarattı!

"80 YAŞINDA BABA OLSAM NE OLACAK"

Serdar Ortaç, “Çocuk düşünür müsünüz sorusuna” ise, “Bu saatten sonra düşünmüyorum!’ Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum”  yanıtını verdi.

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