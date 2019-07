Serdar Ortaç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Şubat.1970

Serdar Ortaç kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Besteci, Pop Şarkıcısı

Serdar Ortaç doğum yeri : İstanbul

SERDAR ORTAÇ BİYOGRAFİSİ

1970 doğumlu Türk Pop müziği sanatçısı, besteci.

16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da annesi Nesrin Ortaç ve babası Mehmet Ortaç’ın ilk oğlu olarak doğdu. Üç kardeştiler; Serdar, Sertaç, Serkan. İlk öğretimini Kocamustafapaşa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi. Babası küçücük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. 1977 yılında torna dükkanında babasının yanında çalıştı, sokakta simit ve su sattı, iş hayatını öğrendi.

Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı. Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı. 1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.

1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı. Albümün açılış parçası olan “Ben Adam Olmam”ın İspanyolca versiyonu “Loco Para Amar” Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı. 3. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı. 4. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı. 5. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı. 6. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.

2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği “Padişah”adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile “Milliyet Yılın Şarkısı” ödülünü aldı.

2005'in ilk haftasında “Bu Şarkılar Kimin İçin” adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl “Kral TV Video Müzik Ödülleri”nde hem “En Çok Albüm Satan Sanatçı” hem de “En İyi Pop Erkek Sanatçı” kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.

Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç’ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı.

Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu.

KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç’ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya’ya sergiledigi tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Serdar Ortaç, 6 Haziran 2014 tarihinde İrlanda’lı model Chloe Loughnan ile evlendi. Nikahını Mustafa Sarıgül'ün oğlu Şişli Belediyesi Başkan Vekili Emir Sarıgül kıydı.

2017 yılının Ocak ayında FOX Tv'de başlayan "En İyi Ben Söylerim" adlı şarkı-yetenek yarışmasının jüri koltuğunda Kibariye ile Serdar Ortaç otururken sunuculuğunu Çağla Şikel yapmaktadır.



Ödülleri :

1994 - Kral tv Video Müzik Ödülleri - En iyi çıkış yapan sanatçı

1997 - Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı - Padişah

1999 - Hürriyet Altın Kelebek - Yılın en başarılı sanatçısı.

2000 - Kral tv Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik en iyi erkek sanatçı

2003 - Radyo ve TV Oscarları - En iyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber

2005 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2005 - MÜ-YAP Müzik Ödülleri - Yılın En Çok Satan Albümü "Beni Unut/Çakra"

2006 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Yılın Klibi "Gitme"

2006 - Altın Kelebek Ödülü - Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2006 - Altın Kelebek Ödülü - Yılın Şarkısı "Dansöz"

2007 - MÜ-YAP Müzik Ödülleri - Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"

2009 - Altın Kelebek - En İyi Pop Erkek Ödülü

2009 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2009 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Dijital Satış Diamond Ödülü

2010 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

2011 - Balkanika TV - Balkan ödülleri - Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü

2012 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

2012 - Balkanika TV - Balkan ödülleri - Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü

2012 - Balkanika TV - Balkan ödülleri - Yılın Projesi Ödülü

Albümleri :

2017 - Cımbız

2016 - Gıybet

2015 - Çek Elini Kalbimden

2015 - Serdar Bizi Diskoya Götür

2014 - 20.yıl Bana Göre Aşk

2012 - Ray

2010 - Kara Kedi

2008 - Nefes

2006 - Mesafe

2004 - Beni Unut/Çakra

2002 - Okyanus

2001 - Sahibinin Sesi Remix

1999 - Bilsem Ki

1998 - Gecelerin Adamı

1997 - Loco Para Amar

1996 - Yaz Yağmuru

1994 - Aşk İçin

Serdar Ortaç’ın diğer sanatçılara verdiği belli başlı eserler:

- Nehir gözlüm - Sibel Can 2005

- Bittim - Demet Akalın 2005

- Kanasın - Sibel Can

- Padişah - Sibel Can

- Umurumda değil - Muazzez Abacı

- Cesaretim var - Muazzez Abacı

- Erkekler - Ebru Gündeş

- Aradın mı? - Hülya Avşar

- Affet beni bu halimle - Ebru Gündeş

- Yorgun seneler - Ebru Gündeş

- Kaç kere Sever insan & Bensiz olsun - Fulden Uras

- Kurudum - Petek Dinçöz

- Her kuşun eti yenmez - Yılmaz Morgül

- İçmek İstiyorum - Yılmaz Morgül

- Sulukule - Yılmaz Morgül

- İhtiyacım yok - Coşkun Sabah

- Yorma - Coşkun Sabah

- Vururum kendimi - Birol

- Yalancı Bahar - Birol

- Bu gecenin hatırına - Seren Serengil

- Boşver - Birol

- Hiç Tadı Tuzu Kalmadı Aşkın - Birol

- Vururum seni kalbinden - Aydın Uğurlular

- Kalbim buz gibi - Aydın Uğurlular

- Deli Dünya - Emel Müftüoğlu

- Acemi Aşık - Emel Müftüoğlu

- Doyamadan aşkına - Fatih Ürek

- Senin için ömrümü verdim - Gülben Ergen

- Ben aşkı böyle bilmezdim - Sibel Turnagöl

- Ben böyleyim - Gülşen

- İhanet ettin - Gülşen

- Şikayetim var - Sibel Turnagöl

- Gel bana burcunu söyle - Ufuk Yıldırım

- Karalım - Aşkın Nur Yengi

- Gül yarim - Mert

- Yine sen varsın - Mert

- Sana aldanmam – Mert

- Çek kürekleri - Fulden Uras

- Yanlış Anladın - Burhan Çaçan

- Terelelli - Rusça - Mama Vukadam

- Gamzelim-Rumca - Mama Vukadam

- Nar Çiçeğim-Rumca - Mama Vukadam

- Asrın Hatası - Aziza