Serdar Ortaç, Süreyya Yalçın için şarkı yaptı! Eşinden sosyetik güzele doğum günü sürprizi!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'a yeni yaşında eşinden özel bir hediye geldi. Yalçın'ın eşi Ozan Baran, sosyetik güzele Serdar Ortaç'ın seslendirdiği bir şarkıyı hediye etti.

Şarkıda ünlü çiftin görüntüleri yer alırken sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan parçada Ozan Baran da eşi için romantik sözler sarf etti.

İki yakın dost olan Serdar Ortaç ve Süreyya Yalçın'ın arası çıktıkları bir tatilde açılmış ve ikili birbirine selam vermeyecek duruma gelmişti.

İşte Serdar Ortaç'ın Süreyya Yalçın için yaptığı şarkı;

OZAN BARAN KİMDİR?

Antakyalı iş adamı Ozan Baran Süreyya Yalçın ile Miamide tanışıp sevgili oldu. Çift, Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün ile 2016 yılında dünya evine girdi. Yalçın sırtına Ozan Baran'ın dövmesini yaptırdı.

