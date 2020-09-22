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Serdar Ortaç ve Seçil Gür’den aşk pozu!

Serdar Ortaç, mart ayında ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür'le yeniden barışmıştı. Ortaç, sevgilisiyle el ele pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür’den aşk pozu!

Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç sevgilisi ile el ele çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Serdar Ortaç ve Seçil Gür’den aşk pozu!

Serdar Ortaç geçtiğimiz Mart ayında ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür, geçtiğimiz ay yeniden bir araya gelmişti. Ayrılığı ile ilgili konuşan Ortaç, "Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu. Seçil ayrılığı story’den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç ve Seçil Gür’den aşk pozu!

Chloe Loughnan’dan ayrıldıktan sonra sıkıntılı günler yaşayan Ortaç, aşkı eski sevgilisi şarkıcı Seçil Gür'de buldu. Ortaç sevgilisi ile el ele çekilen Mustafa Ceceli'nin de olduğu bir fotoğrafı sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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