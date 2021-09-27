Serdar Ortaç'ı cami önünde para isteyen dilencilere benzetti! Tuğba Ekinci'den hafife alınmayacak sözler!

Geçtiğimiz günlerde sahneye çıktığı mekanda söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarını kızdıran Serdar Ortaç hakkında konuşan Tuğba Ekinci Ortaç'ın sürekli mutsuz olduğu hallerini abartı bulduğunu söyledi.

TV8'de ekrana gelen Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Ekinci ise Ortaç'ın sürekli mutsuz olmasına sitem ederek "Bizim değerli bir sanatçımız kendine dikkat etmesi lazım. Ben hiç alkol kullanmadım. herkes beni çok içer diye düşünür ama ben alkol tüketmiyorum" açıklamasında bulundu.

"SAĞLIKLI OLSA DA KADINLAR KAÇARDI"

Serdar Ortaç'ın hastalık sebebiyle yalnız kaldığı düşüncesini doğru bulmadığını dile getiren Ekinci, "Serdar sağlıklı da olsa kadınlar yanında kaçardı. Son ayrılığında hastalıktan dolayı bittiğini söylemişti o da hoş değil. İrlanda'dan gelen biri için Serdar bir Brad Pitt. Serdar bu kadar mutsuz değildi. Bu hallerini görünce gülesim geliyor. Hani caminin önünde 'abla, abla mendil al' derler ya onun gibi. Bence abartıyor. Star duruşu için hoş değil. Avlu kenarındakiler gibi oldu" dedi.

KONSERLERİ İPTAL OLDU

Adana Demirspor'un 3 farktan geri gelerek Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalıları kutlaması ve siyah-beyazlı kulübe yönelik argo ifadeler kullanması olay yaratan Ortaç, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür diledi. Ortaç'ın bu olayından sonra konserlerinin iptal oldu.

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