Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Eşi Chloe Loughnan ile ayrıldıktan sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, Instagram hesabından attığı bir story, ile takipçilerini kırdı geçirdi.

Ünlü şarkıcı otomobilde seyrettikleri sırada sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt veriyor.

Serdar Ortaç bir süre düşündükten sonra şu yanıtı veriyor: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."

Serdar Ortaç bu yanıtının ardından kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.