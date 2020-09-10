Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, Ortaç'ın nafaka ödemediğini açıkladı

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğinin ardından boşanma kararı alan Chloe Loughnan’a eski eşi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Boşanmanın ardından memleketi İrlanda'ya dönen Chloe, Ortaç'ın kendisine ödemesi gereken nafakayı ödemediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı ile ayrılıklarının ardından ailesinin yanına geri dönen Chloe mutlu bir hayat sürüyor.

Serdar Ortaç, boşandıkları dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.

"6 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"

Ünlü manken ise konuyla ilgili, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Loughnan, aylar önce de adının eski eşi Serdar Ortaç'la anılmasına isyan etmişti.

Chloe, “Ondan ayrıldım, birlikteliğimiz bitti. Haberler ‘Serdar Ortaç’ın eski karısı’ diye çıkıyor. Ben Türkiye ve birçok ülkede çalışan bir modelim. Onunla anılmaya, bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok” demişti.

