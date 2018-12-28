İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Serdar Ortaç'ın kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı

Serdar Ortaç'ın kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, İstanbul Maslak'taki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Serdar Ortaç'ın kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, İstanbul Maslak'taki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

serdar-ortac-yogun-bakim.jpg

İşte Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama;

serdar-ortac-001.jpg

SERKAN ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç'ın küçük kardeşi olan Serkan Ortaç Bilgi Üniversitesi Medya İletişimi bölümü mezunu.

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.