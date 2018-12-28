Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, İstanbul Maslak'taki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama;

SERKAN ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç'ın küçük kardeşi olan Serkan Ortaç Bilgi Üniversitesi Medya İletişimi bölümü mezunu.