Serdar Ortaç'ın sevgi derecesi: ''Aç aslanın antrikot yavrusuna kıyamayıp yememesi kadar''
Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'ün ''Beni ne kadar seviyorsun?'' sorusuna verdiği cevap magazin gündemine bomba gibi düştü. Çektiği videoda verdiği cevap ile twitter da trend topic olan Ortaç'ın sevgi derecesini açıkladığı o anlar ekrana anbean böyle yansıdı.
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10 Aralık 2020 Perşembe 09:13
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