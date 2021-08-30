Serdar Ortaç'tan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç'ın yaptığı son testin sonucunda koronavirüse yakalandığı bilgisi verildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 51 yaşındaki Serdar Ortaç'ı da etkiledi. Yaptırdığı son testin pozitif çıktığını öğrenen ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi. Ortaç, aşı olduğu anlarda, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" demişti. MS hastası olan sanatçı kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak denir. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir. Hastaların yaklaşık 2/3'ünde ilk belirtiler, 20-40 yaşlar arasında ortaya çıkar ancak 10 yaş gibi erken başlangıçlı hastalar ve 40 yaşından sonra başlayan vakalar da vardır. Kadın-erkek dağılımı açısından kadınlarda 2/3 kat daha sıktır.