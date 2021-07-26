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Serdar Ortaç'tan olay sözler! Eski eşi Chloe hakkında sert konuştu: "Şeytan görsün yüzünü"

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç'tan olay sözler! Eski eşi Chloe hakkında sert konuştu: "Şeytan görsün yüzünü"

İstanbul Şile'de sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan şarkıcı Serdar Ortaç eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. 

"KISMETLİYMİŞİM"

İrlandalı model olan Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan 51 yaşındaki Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Chloe'ye bugüne kadar  700 bin lira nafaka ödediğini belirten şarkıcı, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını vererek hayrete düşürdü. 

Serdar Ortaç'tan olay sözler! Eski eşi Chloe hakkında sert konuştu: Şeytan görsün yüzünü

HACİZ GETİRMİŞ

Snob Magazin'de yer alan habere göre  Chloe'nin Ortaç'tan 700 bin TL nafaka aldığı ve buna rağmen dava açarak şarkıcının evine haciz getirttiği öğrenildi. Erkeklerin boşandıktan sona Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

Serdar Ortaç'tan olay sözler! Eski eşi Chloe hakkında sert konuştu: Şeytan görsün yüzünüSerdar Ortaç'tan olay sözler! Eski eşi Chloe hakkında sert konuştu: Şeytan görsün yüzünü

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