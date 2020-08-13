Serdar Ortaç'ın eski eşi ve annesine 'ikizler' yorumu

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı ve annesiyle birlikte görüntülendiği bir fotoğraf karesiyle gündeme oturdu. İkilinin benzerliği dikkat çekerken fotoğrafın altına 'ikizler' yorumu yapıldı.

5 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Serdar Ortaç ile olan beş yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırarak ülkesine dönen Loughnan, ailesiyle yaşama kararı almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İrlandalı genç manken, annesiyle birlikte görüntülendiği bir fotoğraf karesiyle gündem oldu. Annesiyle yan yanan duran 28 yaşındaki Loughnan'ın fotoğrafı, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

SÜPER KAYNANA

45 yaşındaki anne Lucy Loughnan'ın üç çocuğu olduğu biliniyor. Chloe ile aralarında 17 yaş olan ve Serdar Ortaç'tan da 5 yaş küçük olan anneye Ortaç, 'süper kaynana' lakabını takmıştı.

Anne-kızın bu kadar benzemesinin dışında aynı yaşta görünüyor olması da bazı takipçilerin tarafından ikilinin çok fazla filtre kullandığı yorumunun yapılmasına neden oldu.