Konya'da 4 öğrencisini istismar eden antrenör tutuklandıMesut Özil: "Ne zaman gideceğime ben karar veririm"12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 13 Ağustos HADİ joker kodu nedir?Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlıların merakla beklediği transfer için son noktayı koydu!ÖSYM duyurdu! KPSS-2020/1 tercih sonuçları açıklandıŞükrü Özyıldız'dan Buda heykeli pozuErdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Kimsenin hakkında gözümüz yokÖğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB Öğretmen seminerleri son durumSerdar Ortaç'ın eski eşi ve annesine 'ikizler' yorumuDGS 0.5 kuralı kalktı mı 2020? DGS 0,5 ham puan iptal mi edildi?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Serdar Ortaç'ın eski eşi ve annesine 'ikizler' yorumu

Serdar Ortaç'ın eski eşi ve annesine 'ikizler' yorumu

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, annesiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya platformunda paylaştı. 45 yaşındaki annesine benzerliğiyle dikkat çeken İrlandalı modelin paylaşımına 'ikizler' yorumu yapıldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi ve annesine 'ikizler' yorumu

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı ve annesiyle birlikte görüntülendiği bir fotoğraf karesiyle gündeme oturdu. İkilinin benzerliği dikkat çekerken  fotoğrafın altına 'ikizler' yorumu yapıldı. 

Serdar Ortç'ın eski eşi ve annesine 'ikizler' yorumu

5 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Serdar Ortaç ile olan beş yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırarak ülkesine dönen Loughnan, ailesiyle yaşama kararı almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İrlandalı genç manken, annesiyle birlikte görüntülendiği bir fotoğraf karesiyle gündem oldu. Annesiyle yan yanan duran 28 yaşındaki Loughnan'ın fotoğrafı, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Serdar Ortç'ın eski eşi ve annesine 'ikizler' yorumu

SÜPER KAYNANA

45 yaşındaki anne Lucy Loughnan'ın üç çocuğu olduğu biliniyor. Chloe ile aralarında  17 yaş olan ve Serdar Ortaç'tan da 5 yaş küçük olan anneye Ortaç, 'süper kaynana' lakabını takmıştı.

Anne-kızın bu kadar benzemesinin dışında aynı yaşta görünüyor olması da bazı takipçilerin tarafından ikilinin çok fazla filtre kullandığı yorumunun yapılmasına neden oldu.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT