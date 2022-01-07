Milli futbolcu Burak Yılmaz da koronavirüse yakalananlar kervanına katıldı!2022 Antalya Bilim Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 206410226Prof. Dr. Taşansu Türker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Taşansu Türker'in biyografisiEmre Belözoğlu transferde vites artırdı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeditepe Bienali'nde konuştuATV Müge Anlı full izle bugün 7 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube2022 Yeditepe Üni. Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 206190348Ünlü yıldız havalimanını birbirine kattı! Çantasından çıkan şey herkesin yüzünü kızarttı!AK Parti seçmenine ağız dolusu küfürler savuran İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez yakalandı!Prof. Dr. Kürşad Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kürşad Zorlu'nun biyografisi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden biri olan Serdar Saatçıi futbol camiasının dikkatini çekti. Peki Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Beşiktaş'ın Süper Kupa karşılaşmasında görev alan ve birçok futbolsever tarafından ilgiyle takip edilen genç futbolcu Serdar Saatçı'nın biyografisi oldukça merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda taraftarlar internet arama motorlarında Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? Sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların cevapları...

SERDAR SAATÇI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Saatçı Bayrampaşa altyapısında futbol hayatına başladı. Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'ın A takımına yükselen genç futbolcu, yaşına rağmen güçlü fiziği ve başarılı müdahaleleri ile adından söz ettirmeyi başardı.

Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

SERDAR SAATÇİ HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Defans oyuncusu olan ve stoperde görev alan Serdar Saatçı, takımda yaşanan sakatlıkların ardından bu sezon zaman zaman forma buldu. Hocasından görev aldığı zamanlarda elinden geleni yapan genç futbolcu mücadelesi ve hırsıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini topluyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 karşılaşmada görev alan Saatçı, 1 kez de asist yaptı. Bu performansıyla yabancı kulüplerin de ilgisini çeken genç futbolcuya, İtalya Serie A takımlarından Sampdoria'nın talip olduğu iddia edildi.

Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
11
2
12
5
3
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT