Beşiktaş'ın Süper Kupa karşılaşmasında görev alan ve birçok futbolsever tarafından ilgiyle takip edilen genç futbolcu Serdar Saatçı'nın biyografisi oldukça merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda taraftarlar internet arama motorlarında Serdar Saatçı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? Sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların cevapları...

SERDAR SAATÇI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Saatçı Bayrampaşa altyapısında futbol hayatına başladı. Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'ın A takımına yükselen genç futbolcu, yaşına rağmen güçlü fiziği ve başarılı müdahaleleri ile adından söz ettirmeyi başardı.

SERDAR SAATÇİ HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Defans oyuncusu olan ve stoperde görev alan Serdar Saatçı, takımda yaşanan sakatlıkların ardından bu sezon zaman zaman forma buldu. Hocasından görev aldığı zamanlarda elinden geleni yapan genç futbolcu mücadelesi ve hırsıyla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini topluyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 karşılaşmada görev alan Saatçı, 1 kez de asist yaptı. Bu performansıyla yabancı kulüplerin de ilgisini çeken genç futbolcuya, İtalya Serie A takımlarından Sampdoria'nın talip olduğu iddia edildi.