Serdar Soydan: “Mezitli’yi makamdan yönetmeyeceğim”

Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Kimsenin şüphesi olmasın. Mezitli'yi makamdan tek başıma değil, vatandaşlarımızla hep birlikte yöneteceğim" dedi.

Soydan, ilçedeki seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Soydan, "Mezitlili hemşerilerimizin bu desteğini hissetmek muazzam bir duygu. Hiçbir ideolojik algıya ya da hiçbir ön yargıya kapılmamadan beni kucakladıkları için Mezitli'deki vatandaşlarımızın hepsine minnettarım. Mezitli bir hak arayışı, bir değişim arzusu içinde. Bunu yakından hissediyoruz. Ancak şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Hayatımın hiçbir evresinde kimseyi kötüleyerek siyaset yapmadım. Bugün Mezitli için doğru projeler varsa; taş üstüne taş koyandan Allah bin kere razı olsun. Ancak unutulmamalıdır ki Mezitli'de hiç batmayan güneşin artık doğması gerekiyor. Biz hazırız" diye konuştu.

Mezitli'ye yeni bir ses, yeni bir soluk getirmek adına "önce insan" parolasıyla yola çıktığını vurgulayan Soydan, "Böyle bir süreçte Cumhur İttifakı çatısı altında değerli AK Parti'li ve diğer tüm siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın da desteğini alarak Allah'ın izniyle bu seçimi hep birlikte kazanacağız. Biz parti, dil, din, ırk, mezhep ayırt etmeden tüm siyasi partilerin oyuna talibiz. Kadınlarımız ve gençlerimiz olmadan başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Bizler bunun bilincindeyiz. Üreten, kentimize katma değer sağlayan, ayakları yere sağlam basan, ekonomik özgürlüğüne destek sunmak için Mezitlili hemşerilerimin her zaman yanında olacağım. Şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Allah'ın izniyle başkanlık koltuğuna oturduğumda kapım herkese sonuna kadar açık olacak. Kimsenin içinde en ufak bir şüphe olmasın. Mezitli'yi makamdan tek başıma değil, vatandaşlarımızla hep birlikte yöneteceğim" ifadelerini kullandı.

Tüm kesimlerin görüşlerini, fikir ve önerilerini önemle dinlediklerini belirten Soydan, "Kente katkı sunacak en küçük detayı bile dikkate alıyorum. Mezitli'deki hemşerimin mutluluğu için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Hiç kimse merak etmesin. Bütün herkesi kucaklayacağım. Bizde ayrı gayrı olmaz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi şiar edinmiş insanlarız. Mezitli tek bir siyasi yapının ya da bir ideolojinin gölgesinde olmayacak. Bunu da projelerimizi kısa bir süre sonra tüm detaylarıyla anlatacağımda daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Alanında uzman ekip arkadaşlarımla istişare halindeyiz. Söz sırası bizim. Sabredin geliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA