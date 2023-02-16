Serdar Sudun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Sudun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serdar Sudun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serdar Sudun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serdar Sudun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Sudun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serdar Sudun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serdar Sudun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serdar Sudun 11 Mart 1989 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serdar Sudun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serdar Sudun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Serdar Sudun'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serdar Sudunboyu ve yaşı kaç

Serdar Sudun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serdar Sudun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Serdar Sudun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serdar Sudun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2005 yılında Adana Demir Alt

24 Ocak 2008 yılında Cizrespor

30 Haziran 2008 yılında Adana Demir Alt

1 Temmuz 2008 yılında Adana Demirspor

17 Ağu 2009 yılında Hatayspor

5 Ekim 2010 yılında Uşak İÖİ

15 Temmuz 2011 yılında Bayrampaşa

15 Ağu 2012 yılında E. Refahiyespor

10 Temmuz 2013 yılında Payas Bld 1975

26 Ağu 2014 yılında A. Selçukspor

31 Ağu 2015 yılında Payasspor

15 Ağu 2016 yılında Bergama Bld

27 Ocak 2017 yılında Erzin Belediye

19 Eylül 2017 yılında Ceyhan Spor

12 Ocak 2018 yılında Yozgatspor 1959

20 Eylül 2018 yılında Kepez Belediye

20 Eylül 2019 yılında Çubukspor

9 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

2 Şubat 2023 yılında Eskişehirspor

Serdar Sudun kimdir

Serdar Sudun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serdar Sudun şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Serdar Sudun nereli

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