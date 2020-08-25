Süper Lig'de 2012 yılından itibaren Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Zekeriya Alp, geçtiğimiz günlerde görevi bırakmıştı. Ekibiyle birlikte görevi bırakan Zekeriya Alp'in ardından yeni MHK Başkanının kim olacağı merak konusuydu. Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, yeni MHK Başkanı, Serdar Tatlı oldu. Peki Serdar Tatlı kimdir? Kaç yaşında? Serdar Tatlı hangi takımlı?

SERDAR TATLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da dünya gelen Serdar Tatlı, şu an 54 yaşında. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, 1988’de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini üstleniyor. 1997-1998 sezonunda Süper Lig'de hakemlik yapmaya başlayan Tatlı, 9 sezon boyunca Türkiye'nin en üst düzel futbol ligi olan Süper Lig'de 119 maç yönetti. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır. Serdar Tatlı, İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

SERDAR TATLI HANGİ TAKIMLI?

Hakemlik kariyeri boyunca yönettiği maçlar ile tarafsızlığıyla kendisini kabul ettirmişti. Ancak Serdar Tatlı'nın hangi takımlı olduğuna dair net bir bilgi yok. Tatlı'nın spor kamuoyunda Fenerbahçe ya da Galatasaraylı olduğu söyleniyor.