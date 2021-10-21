Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı istifa etti mi son dakika? Neden istifa etti? Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, TFF'ye istifasını sundu. Bu gelişmenin üzerinden Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı istifa etti mi son dakika? Neden istifa etti? sorularına yanıt aranıyor.

Türkiye'nin son günlerde çokça konuştuğu hakem hataları sonrası taraftarlar ve kulüplerin hedefinde olan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, TFF ile Kulüpler Birliğinin gerçekleştirdiği toplantının ardından istifa etti. Peki Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı istifa etti mi son dakika? Neden istifa etti? İşte detaylar... SERDAR TATLI KİMDİR? Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski Türk futbol hakemi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Serdar Tatlı, kariyeri boyunca Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. 25 Ağustos 2020'de MHK başkanlığına getirilen Serdar Tatlı, 21 Ekim 2021 Perşembe günü görevinden istifa etmiştir. Tatlı, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur. SERDAR TATLI İSTİFA ETTİ Mİ SON DAKİKA? NEDEN İSTİFA ETTİ? MHK Başkanlığı görevine 5 Ağustos 2020'de getirilen Serdar Tatlı, yaşanan hakem atamaları ve atamalarla tepkilerin odağı olmuştu. Tatlı 21 Ekim 2021 Perşembe günü görevinden istifa etmiştir. Tayfun Altuntaş Editör Serdar Tatlı