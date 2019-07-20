Serdar Tuncer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR TUNCER KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Ağustos.1978

Serdar Tuncer kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Şair, Yazar, TV Sunucusu

Serdar Tuncer doğum yeri : Ankara

SERDAR TUNCER BİYOGRAFİSİ

Serdar Tuncer, 16 Ağustos 1978 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Merkez İmam hatip lisesinde okudu. Üç ayrı üniversiteye kaydoldu, ikisini bitiremedi, birine hiç gitmedi.

Lise son sınıfa giderken Ankara’da Bayrak radyoda “Beş Çayı” adlı radyo programlarına başladı.1988 yılında Kanal a televizyonundan gelen teklifle üniversite hazırlık için gittiği dersaneyi bıraktı. İlk TV Programını 1996 yılında yaptı. Kanal A’da yayınlanan “Üç Nokta” programını “Gecede 1 Gün” ve “Yıldızdan Mahyalar” programları takip etti. 2007 yılında Kanal 1'de yayınlanan "Türkiye'de ve Avrupa'da Ramazan" isimli programı sundu.

İlk şiir kitabı “Sen İstanbul Kokardın” 1997 yılında yayımlandı

Kanal a televizyonunda yayınlanan “Gecede Bir Gün” Programı 2005 yılının en iyi tv kültür sanat programı seçildi. Kültür Bakanlığı “En İyi TV Kültür Sanat Programı Ödülü”nü aldı. Kanal 1'de yayınlanan 'Türkiye'de ve Avrupa'da Ramazan' isimli sahur programını ve Radyo Onbeş’te Harman Yeri programını sundu.

2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Ramazan ayında TRT 1’de, 4 yıl üst üste Topkapı Sarayı’ndan canlı olarak “İftar Sevinci” adlı iftar programını sundu. Semerkand Radyo'da hafta içi her gün yayınlanan "Yitik Hazine" programını hazırlayıp sundu. TRT Haber'de Uğur Işılak'la birlikte "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" programını sundu.

Serdar Tuncer, 2007 yılında ‘Yolumuz Aşk Yoludur’ adıyla bir albüm çıkardı. Albümde Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Necip Fazıl Kısakürek gibi ustaların şiirlerini seslendiriyor. ‘Yolumuz Aşk Yoludur’, Tuncer’in ilk albümü.

"Yolumuz Aşk Yoludur", Sen İstanbul Kokardın” ve “Bir Hilal Uğruna” ile devam eden albümlere Osmanlı Padişahlarının şiirlerinden oluşan “Şiirin Sultanları” eklendi.

2012 yılında Semerkand TV'de "Kalbe Düşünce" programını sundu. 2013 Ramazan ayında Kanal D'de "Sahurdan Kalplere" adlı programı sunan Serdar Tuncer, daha sonra CNNTürk kanalında her hafta pazar günü saat 22:00 ila 23:00 arası başlayan "Başka Şeyler" isimli programı 3 Nisan 2015 tarihine kadar sundu.

Serdar Tuncer, 1998 yılında evlendi. İki kızı, bir oğlu vardır.

2015 yılından beridir de Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.



Şiir Albümleri :

2007 - Yolumuz Aşk Yoludur

2009 - Sen İstanbul Kokardın

2011 - Bir Hilal Uğruna

2013 - Şiirin Sultanları

Şiir Kitapları:

1997 - Sen İstanbul Kokardın

2003 - Aynalar

2005 - Satır Arası Hikayeler