Serdar Yeğin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERDAR YEĞİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Ocak.1980

Serdar Yeğin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Dizi Oyuncusu

Serdar Yeğin doğum yeri : Bursa

SERDAR YEĞİN BİYOGRAFİSİ

Serdar Yeğin, 12 Ocak 1980 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Liseyi Bursa’da okudu. Oyunculuğa Bursa’da lise öğrencisi iken 1995 yılında Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda başladı. 1998 yılında, lise eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro lisan eğitimine başlamak için önce, Ankara'ya gitti. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi. Bilkent üniversitesindeki eğitimine 2 yıl devam ettikten sonra yarıda bıraktı ve eğitimine İstanbul'da devam etmeye karar verdi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünün sınavlarını kazandı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Serdar Yeğin, Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen pek çok oyunda oynadı. Daha sonra 1997 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu oldu. Birçok sinema filmi ve dizide yer aldı.

2005 yılında “Şaşkın” filminde başrolde Çetin karakterini canlandırırken filmin başrollerinde ise Onur Ünsal, Evrim Akın, Selin Demiratar, Serdar Yeğin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin, Serenay Sarıkaya, yer aldı.

2008 - 2010 yılları arasında senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı yönetmenliğini Adnan Güler’in yaptığı “Adanalı” adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya, Eda Özerkan, Ekin Türkmen, Cemal Hünalyer aldı.

2013’te ise Acı Aşk isimli filmde rol aldı. Film, gençlik aşkıyla yıllar sonra karşılaşan bir adamın yaşadığı ikilemi anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Nurgül Yeşilçay, Ezgi Asaroğlu ve Tayanç Ayaydın yer aldı.

Serdar Yeğin, Gülşah Deniz Yeğin ile evlidir.



Rol aldığı tiyatro oyunları :

2014 - Soytarılar : R. P Pavelkıc - Tiyatro Seyirlik

2013 - Pygmalion - Bir Kadın Yarattım : George Bernard Shaw - Bursa Devlet Tiyatrosu

2008 - Dalga : Reinhold Tritt - Donkişot Prodükdiy Tiyatrosu

2005 - Köprüden Görünüş : Arthur Miller- İ.Ü Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü

1997 - Kuvvayi Milliye Kadınları : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu :

2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Emir Sultan) (Sinema Filmi)

2015 - 2016 - Kördüğüm (Mert) (TV Dizisi)

2014 - Deniz Seviyesi (Selçuk) (Sinema Filmi)

2013 - Aşk Kırmızı (Emre) (Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Huzur Sokağı (TV Dizisi)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Doktor Sinan) (Sinema Filmi)

2010 - Kılıç Günü (Barış Kızıltan) (TV Dizisi)

2010 - Ateşe Yürümek (Fırat) (TV Dizisi)

2008 - Dedektif Biraderler (Ali) (TV Dizisi)

2008 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Apo) (TV Dizisi)

2008 - 2010- Adanalı (Tarık) (TV Dizisi)

2007 - Senden Başka (2) (Murat) (TV Dizisi)

2007 - Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Mustafa Kemal) (TV Filmi)

2007 - Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (Mustafa Kemal) (TV Filmi)

2006 - Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç (Üstteğmen Zahit) (TV Filmi)

2006 - Ahh İstanbul (Rüzgar) (TV Dizisi)

2005 - Şaşkın (Çetin) (Sinema Filmi)

2005 - Aşk Oyunu (Kenan) (TV Dizisi)

2004 - Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2003 - Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)

2002 - Her Şey Aşk İçin (TV Dizisi)

2002 - Azad (TV Dizisi)