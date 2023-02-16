Serdar Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serdar Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serdar Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serdar Yildirim 1 Ağu 2000 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serdar Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serdar Yildirim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÖRNEK MENAJERLİK VE DANIŞMANLIK yapmaktadır. Serdar Yildirim, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Serdar Yildirim'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Serdar Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serdar Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serdar Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serdar Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında BB Erzurum U19

20 Ocak 2021 yılında İskenderun FK

30 Haziran 2021 yılında BB Erzurum U19

18 Ekim 2021 yılında Sultanbeyli Bld

24 Ağu 2022 yılında 23 Elazığ FK

Serdar Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serdar Yildirim şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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