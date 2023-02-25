Serdar Zagani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serdar Zagani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serdar Zagani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serdar Zagani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serdar Zagani 15 Temmuz 1996 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serdar Zagani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 22 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Serdar Zagani'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serdar Zagani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serdar Zagani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Serdar Zagani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serdar Zagani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2013 yılında FC Term U19

11 Eylül 2015 yılında Shkumbini Peqin

17 Şubat 2016 yılında FC Kevitan

22 Eylül 2016 yılında KF Tërbuni

Serdar Zagani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serdar Zagani şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.