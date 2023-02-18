Serder Serderov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serder Serderov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serder Serderov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serder Serderov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serder Serderov 10 Mart 1994 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сердеров Сердер Мукаилович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serder Serderov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Serder Serderov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Serder Serderov'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serder Serderov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serderov_serder/

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Serder Serderov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serder Serderov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Serder Serderov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serder Serderov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2012 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2013 yılında Ural

15 Ağu 2013 yılında Anji Mahaçkale

1 Ocak 2015 yılında KS Samara

21 Nisan 2015 yılında Anji Mahaçkale

1 Ocak 2016 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Enisey

16 Ağu 2018 yılında Cracovia

28 Ocak 2019 yılında Inter Zapresic

13 Ağu 2020 yılında Mezőkövesd

9 Ağu 2021 yılında NK Istra

22 Nisan 2022 yılında Aktobe

31 Aralık 2022 yılında NK Istra

Serder Serderov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serder Serderov şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serder Serderov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Anzhi Makhachkala (-2005), ZSKA Moskau (2006-12/2009)

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 12 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 8 gol atmıştır.

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