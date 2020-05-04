Serdivan Belediyesi 72 saatte 4 bin 499 kişiye ulaştılar

Serdivan Belediyesi ekipleri 72 saatte 4 bin 499 kişinin ihtiyacını giderdi.

Serdivan Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 gün boyunca belediye nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 72 saatlik süre zarfında; 444 54 50 iletişim hattında gelen bin 180 çağrıya yanıt verildiğini ayrıca 05316085676 WhatsApp hattına gelen 3 bin 319 talebin de yerine getirildiğini söyledi. Başkan Yusuf Alemdar, süreç boyunca gıda yardımının yanı sıra bebek bezi, mama ve süt taleplerini de karşıladıklarını belirterek; "Ekiplerimizle sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşlarımızdan gelen toplam 4 bin 4999 çağrıya yanıt verdik ve talepleri yerine getirdik. Bu süreçte gıda yardımlarının yanı sıra; süt, bebek bezi ve mamaya ihtiyaç duyan ailelerimizi de yalnız bırakmadık. 90 litre süt, 45 paket bebek bezi, 65 kutu bebek mamasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca 368 ailemize erzak yardımında bulunurken, belediyemizin ürettiği 23 bin 755 adet maskeyi de vatandaşlarımıza dağıttık. Korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, Serdivan genelindeki beslenme ünitelerine 86 kg mama bırakarak sokak hayvanlarımızı da bu süreçte yalnız bırakmadılar" dedi.

Sosyal yardımların yanı sıra dezenfekte noktasında da çalışmaların kesintisiz sürdüğüne değinen Başkan Alemdar, "3 günde; 556 sokak ve 96 caddemiz olmak üzere toplam 685 km yol Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca 195 çöp konteyneri de dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. Hemşehrilerimizden ricamız bu süreçte mümkün olduğunca evlerinde kalmaları. Biz onlar için tüm ekibimizle 7/24 sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA